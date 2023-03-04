Devrilen TIR, D-100'ün İstanbul istikametini trafiğe kapattı

Kaza, akşam saatlerinde Tosya ilçesi Yapraklı Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Zaim Dalmış (31) yönetimindeki iplik yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. TIR'ın devrilmesi sonucu D-100 yolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

TIR sürücüsü kazada yara almazken, trafik kontrollü bir şekilde yan yola verildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma ile TIR'ın vinçle çekilmesinin ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.