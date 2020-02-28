Sümerevler Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Orhan Göktaş’tan sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları eve geldi. İçeri girdiklerinde ise sobanın devrildiğini, Göktaş'ın hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Orhan Göktaş'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi.

Göktaş’ın cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.