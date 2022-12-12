Devre mülkü olanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin!

Şüphelilerin reklam ve tapu masrafları için gerekli olan parayı, anlaştıkları bankalardan düşük faizli kredi çıkartacaklarını söyleyerek ikna ettikleri belirlendi.

Yapılan soruşturmada şüphelilerin aynı yöntemle 29 kişiden yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mağdurların mobil bankacılıklarına girmelerini isteyen şüphelilerin, burada yaptıkları yönlendirmelerle mağdurlara kredi çektirip, ardından paraları kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi.