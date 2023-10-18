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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İsrail'in Gazze'deki hastanede bulunan sivillere yönelik düzenlediği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilecek 3 günlük Ulusal Yas süresince, Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzce planlanan etkinliklerimiz durdurulmuştur

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/2j9g5p3aDN — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) October 18, 2023