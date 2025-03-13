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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Devlet memurlarına doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Devlet memurlarına doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı

        Devlet memurlarının doğum sonrası yarım zamanlı çalışmalarına imkân tanıyan ancak 8 yıldır uygulanamayan yasal düzenlemenin uygulanabilmesi için kritik bir adım atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu haktan yararlanacak kamu çalışanlarının belirlenmesine yönelik cetvel oluşturulabilmesi için kamu kurumlarına yazı yazılarak görüş istendi

        Giriş: 13.03.2025 - 10:43 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:43
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        Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı
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        Kurumlardan görüş alındıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla uygulama yönetmeliği ve hangi kamu çalışanlarının bu haktan yararlanabileceğine ilişkin cetvel, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

        KANUN ÇIKTI ANCAK 8 YILDIR UYGULANMIYOR

        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 2016'da eklenen yarım zamanlı çalışma hakkı, 8 yıldır uygulanamıyor. Bu, memurların hak kaybına uğramasına yol açtığı gibi kanunun çıkarılış amacına da hizmet etmiyor.

        Bugüne kadarki mahkeme kararları, memurların ve sendikaların talepleri, sorunun çözümü için adım atılmasını gerektiriyor.

        Görüşe açılan yönetmelik ve cetvellerin belirlenmesi ile çalışan ebeveynlerin hayatını önemli ölçüde etkileyecek önemli bir haktan yararlanmaları sağlanacak.

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        Bu durumdaki memurlar yasal izinlerini tam olarak kullanacaklar anacak maaşlarının yarısı ödenecek. 40 saat olan haftalık çalışma süresi 20 saate düşecek. Yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak doktor, polis, öğretmen, diplomat, itfaiye memuru, sağlık memuru… gibi personel ise bakanlıkların/kurumların görüşleri alındıktan sonra kesin şekilde belirlenecek.

        YASAL DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

        657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu ek madde 43’ünde yapılan değişiklik ile doğum ya da evlat edinme sonrası memurların çocuk bakımı için yarım zamanlı çalışabilmesine imkân tanınıyor. Bu haktan doğum yapan kadın ile eşi de yararlanabiliyor.

        Doğum ya da evlat edinme sonrası memurların, normal sürenin yarısı kadar çalışarak maaş ve ödemelerinin yarısını alması söz konusu. Yasanın uygulanmasına yönelik usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili.

        Yasadan, doğum yapan kadın memurlar (analık/ücretsiz izin sonrası), eşi doğum yapan erkek memurlar (babalık izni sonrası) yararlanabiliyor. Bu süre doğuma ilişkin izinlerin bitiminden çocuğun ilköğretim çağına başladığı aybaşına kadar devam ediyor.

        Haktan yararlanabilmek için doğum, çocuğun sağ olması, aynı çocuk için ilk başvuru olması (istisnalar hariç), kadro ünvanının, “yararlanamayacaklar” listesinde yer almaması gibi şartlar bulunuyor.

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        KİMLER NASIL YARARLANIR?

        En az 1 ay önceden yazılı talep (istisnai durumlarda süre aranmaz) gerekiyor. Başvuru dilekçesinde; talep, çalışma usulü tercihi, saatlerin belirtilmesi gerekiyor. Ayrıca bağlı bulunulan kurumun talebi değerlendiriliyor. Yetkili amir, çalışma usulü ve saatleri belirlemeye yetkili kılınıyor.

        Çalışma süresi haftada 20 saat olarak planlanıyor. Birinci seçenekte, haftanın belirli günleri tam gün (en fazla 3 gün, günde 8 saat), ikinci seçenekte ise, her güne yayılmış kısmi süre; günde en az 3 saat tercih edilebiliyor.

        Bu haktan yararlanan memurların atamalarında uygun kadroya atama hakkı devam ediyor. Memurlar, çalışma saatleri dışında ve öğle arası çalıştırılamıyor, saatler farklı günlerde değişiklik gösterebiliyor. Yetkili amir, Ocak ve Temmuz aylarında çalışma saatlerinde değişiklik yapabilir.

        Eşler yarım zamanlı çalışmadan aynı anda faydalanamazlar. Yarım zamanlı çalışan memura ayrıca süt izni verilmez. İzinler gün olarak tam kullanılabilir ancak maaş yarım ödenir. Evlat edinme halinde de doğumdaki kurallar aynen geçerli.

        Yarım zamanlı çalışma; uygun olmayan kadroya atanma bulunulan kadronun listeye eklenmesi, uygun olmayan kadroya vekaleten atama/görevlendirme, çocuğun vefatı, evlatlık ilişkisinin kaldırılması, memurun normal çalışmaya dönme talebi, çocuğun ilkokula başlaması/başlaması gereken dönemin bitmesi, ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağının ihlali durumunda sona erer.

        Aylıksız izin, geçici görevlendirme, eski pozisyona dönme yarım zamanlı çalışmayı kesmez.

        Memuriyet öncesi doğum/evlat edinme durumunda göreve başlama şartıyla, sonrasında haktan yararlanılabilir. Maaş/yardımlar yarım, fiili çalışmaya bağlı ödemeler tam ödenir, hizmet süresi yarım sayılır. Kurumlar, personel kayıtlarının tutulduğu Kuruma 30 gün içerisinde bildirimde bulunur.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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