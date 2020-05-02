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Adana'daki Devlet Bahçeli Köprüsü'nün temeli atılmasından bu yana geçen 4 yılda sadece üçte biri yapılabildi...

Türkiye'nin en yüksek nüfusa sahip altıncı kenti Adana'da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adını taşıyan köprünün temeli 30 Mart 2016'da atıldı. Bahçeli'nin de temel atma törenine katıldığı köprü 215 milyon liraya ihale edildi. Gidiş dönüş üçer şerit, ortasında da raylı sistem planlanan köprü 1700 metre uzunluğa sahip olacaktı. Bitiş tarihi olarak da 2018 yılının Ekim ayı öngörülmüştü. Ancak ekonomik nedenlerle aradan geçen 4 yılda köprünün sadece üçte biri tamamlanmış oldu.

3 BÜYÜK İLÇEYİ BAĞLAYACAK

Köprü, Adana trafiği için önemli bir proje olarak dikkat çekiyor. Zira kentin nüfusu en yoğun üç ilçesi Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir arasındaki trafik 1956'da Seyhan Barajı'nın servis yolu olarak yapılan 2 şeritli yolla sağlanıyor. Bu yolun halihazırda trafik yoğunluğunu kaldırmadığı gibi baraj için de risk oluşturduğu belirtiliyor. Nüfusu 2.5 milyona dayanan Adana'da bu üç büyük ilçedeki ulaşımın yükünü köprünün kaldırması planlanıyordu.

KARALAR: KÖPRÜ YAPILMALI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, köprünün gerekli olduğuna katıldığı bir televizyon programında dikkat çekerek "Bu köprü yapılmalı. O set 50 yıldan fazla orada ve yıprandı. Trafiği setten çekmek gerekiyor, tehlike arz ediyor" ifadelerini kullandı. Bütün belediyelerin ekonomik olarak kötü durumda olduğunu, Adana'nın da kötü durumda olduğunu kaydeden Karalar, "Kim yaparsa yapsın, devlet yaparsa amenna. Biz bütün hazırlıklarımızı yapmıştık. 250-300 milyona yapacaktık ama korona bizi mahvetti" diye konuştu.