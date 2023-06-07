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Devlet Bahçeli'den klasik otomobiliyle “Bu bana yeter” paylaşımı

Klasik otomobile merakı ve sıkı bir Ferdi Tayfur dinleyicisi olarak bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti

Giriş: 07.06.2023 - 23:20 | Güncelleme: ABONE OL
Devlet Bahçeli'den klasik otomobiliyle “Bu bana yeter” paylaşımı! - Öne çıkan gündem haberleri
İHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM Geçici Başkanlığını Meclis Başkanı seçilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’a devretmesinin ardından MHP'den yapılan “Bu bana yeter” paylaşımı dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığını TBMM Başkanı seçilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’a devretmesinin ardından MHP’nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Bahçeli’nin başkent caddelerinde klasik otomobilini, Ferdi Tayfur’un “Bu bana yeter” şarkısı eşliğinde kullandığı görüntülerde gezi Balgat’ta bulunan parti genel merkezinde sona erdi.

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