Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, bordo-mavili takımda gösterdiği performansla Avrupa’yı salladı... Belçika basınından Voetbalnieuws’un haberine göre; 24 yaşındaki golcünün peşinde Avrupa’nın önde gelen kulüpleri var. Devlerin başında İspanyol ekibi Real Madrid gelirken eflatun-beyazlıların dışında Bayern Münih, Chelsea, Milan, Napoli, Monaco, Lyon ve Marsilya da Sörloth’u listesine ekledi.Satın alma opsiyonu Trabzon’da olan Sörloth, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Avrupa devlerine yeşil ışık yakmıştı.

PLAN: 6 MİLYONA AL, FAZLASINA SAT

Norveçli oyuncu her ne kadar önceliğinin bordo-mavili takım olduğunu söylese de “Real’e kimse hayır diyemez” sözleriyle İspanyol devinde forma giymek istediğini dile getirmişti. Karadeniz ekibinin de planı Norveçli golcünün 6 milyon euro olan opsiyonunu kullanmak ve ardından Avrupa’nın önde gelen takımlarına daha yüksek bir bonservisle satmak.