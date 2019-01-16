16 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un kayyum başkanı Sebahattin Devecioğlu'nun transfer yasağını kaldırabilmek için çabalarını sürdürdüğü bildirildi. Bordo-beyazlı kulübün şu ana kadar 38 dosyadan bir çocuğunun çözüme kavuşturulması için söz alındığı aktarıldı.
Ekonomik krizdeki kulübün Kayyum Başkanı Sebahattin Devecioğlu yaptığı açıklamada, "Kayyum yönetim süreci yaşayan Elazığspor’da tespit edilen problemlerden en önemlisi olan transfer yasağına engel dosyaların çözümüne kavuşturula bilmesi için, İstanbul'da transfer yasağı olan dosyalarla ilgili avukatlar, teknik direktörler, yerli ve yabancı futbolcular ile görüşmeler devam etmektedir. Bu görüşmeler sonucunda 38 dosyanın bir çoğunun çözülmesi için gerekli sözler alınmış bulunmaktadır. Bir kısım futbolcu kardeşlerimiz transfer yasağının kaldırılmasına dair dilekçelerini Türkiye Futbol Federasyonu'na vermiş bulunmaktadır. Görüşmelerimizi sürdürdüğümüz teknik direktörler ve futbolcularımız haklı olarak fesih yaptıkları dosyalarda, kendilerine sözler verilip yerine getirilmediğini, bu süreçte çok problemler yaşadıklarını ifade etmişlerdir.Transfere engel dosyaların gerekli sürede çözüme kavuşturulamaması durumunda, maalesef Elazığspor kulübü sportif ve yönetimsel anlamda faaliyetlerini sürdürme zorluklarıyla karşılaşacak olup, TFF’nin mali destek projelerinden ve Spor Toto 1. Lig gelirlerinden faydalanamayacaktır. Bu durum ekonomik kriz içinde bulunan Elazığspor’a ağır yükler getirecektir ve faaliyetlerini durdurmasına neden olacak, kulübün kapanma süreci başlayacaktır" diye konuştu.
DESTEK ÇAĞRISI YAPILDI
Amaçlarının kulübün faaliyetlerini sürdürerek mali borçlarından kurtulmuş, 52 yıllık maziye sahip olan camiayı hep birlikte yaşatarak Türk futboluna katkı sağlamak olduğuna değinen Devecioğlu, "Gelinen bu süreçte haklı fesih yapan teknik direktörlerimiz ve futbolcu kardeşlerimiz güzide kulübümüz Elazığspor’un yaşaması için kayyum yönetimine ve Elazığspor’a destek olmalarını bir kez daha rica ediyoruz. Elazığspor ve Elazığ halkı bu zor dönemde yapılan iyilikleri unutmayacaktır. Bu zorlu süreçte bizlere destek olan herkese Elazığspor olarak teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
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