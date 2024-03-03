DEVA Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katıldılar

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediye Başkan adayı Bedirhan Akyol'un seçim koordinasyon merkezinde düzenlenen törende konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Diyarbakır'ın AK Parti belediyeciliğiyle buluşmasını istediklerini belirtti.

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AK Parti'nin iktidarda olduğu 22 yıllık süreçte ülkede gerçekleştirilen hizmetlere değinen Ocak, şunları kaydetti:

"Partimize katılan arkadaşlarımızın seçime kadar göstereceği çaba ve gayret çok önemli. Her bir arkadaşımızdan çaba ve gayret göstermelerini istiyoruz. Bu arkadaşlar kendi bölgelerinde çok etkili kişilerdir ve gösterecekleri çaba bize çok ciddi katkı sağlayacaktır. Hepsine 'hoş geldiniz' diyorum."

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AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden de belediyeciliğin siyaset üstü bir hizmet alanı olduğunu belirterek, Diyarbakır'da kadrolarıyla çok ciddi hizmetler yapacaklarını aktardı.