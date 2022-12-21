Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika

DEVA Partisi lideri Babacan "Gençlik Eylem Planı"nı açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Gençlik Eylem Planı"nı açıkladı. Babacan, "Temel teknoloji ürünlerindeki vergileri aşağı çekeceğiz. Gençler için internet ücretsiz olacak" dedi

Giriş: 21.12.2022 - 14:36 | Güncelleme: ABONE OL
DEVA Partisi lideri Babacan
Babacan "Gençlik Eylem Planı"nı açıkladı
0:00 / 0:00
AA

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidara gelmeleri halinde eğitim kartı uygulamasını başlatacaklarını belirterek, "Yurt bulamayan ihtiyaç sahibi gençlere kira yardımı uygulamasını başlatacağız. Temel teknoloji ürünlerindeki vergileri aşağı çekeceğiz. Gençler için internet ücretsiz olacak." dedi.

Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla "Gençlik Eylem Planı"nı açıkladı.

Siyasetin yeni bir soluğa ihtiyacı olduğunu, geçmişin hesaplaşmalarıyla, yarınlara ceza kesme devrini kapatma zamanının geldiğini belirten Babacan, plana ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Eğitimde, hukukta, işe girişte, sağlıkta fırsat eşitliğini sağlayacaklarını anlatan Babacan, şöyle devam etti:

"Eğitim masraflarının karşılanması için her türlü desteği vereceğiz. Eğitim kartı uygulamasını başlatacağız. Bu karta yüklenecek miktarlarla asgari eğitim ihtiyacını herkesin özgürce karşılayacağı bir fırsatı gençlere sunacağız. Her sene başında ihtiyacı olan öğrencilerin kartına belli bir bedel yatırılacak ve gençler harcamalarını bu kart ile yapacak. Nitelikli ve insan onuruna yaraşır yurtlar inşa edeceğiz. Gençler koğuş gibi yerlerde yaşamak zorunda kalmayacak. KYK yurtlarındaki giriş ve çıkış saati uygulamasını kaldıracağız. Yurt bulamayan ihtiyaç sahibi gençlere kira yardımı uygulamasını başlatacağız. Temel teknoloji ürünlerindeki vergileri aşağı çekeceğiz. Gençler için internet ücretsiz olacak."

Babacan, gençlere pasaportlarını ücretsiz vereceklerini, yurt dışına çıkışlarda gençlerden harç alınmayacağını vurguladı.

DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu da plana ilişkin bilgi verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
CHP lideri Kılıçdaroğlu, şehit ailesini ziyaret etti
CHP lideri Kılıçdaroğlu, şehit ailesini ziyaret etti
Kadıköy'de direğe çarpan otomobil alev alev yandı
Kadıköy'de direğe çarpan otomobil alev alev yandı
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sakarya'da iki TIR çarpıştı: 1 ölü
Sakarya'da iki TIR çarpıştı: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.