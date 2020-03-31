DEVA Partisi'nde görevlendirmeler belli oldu

Eski bakanlardan Ali Babacan'ın genel başkanlığında kurulan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nda görev dağılımları belli oldu.

İşte o isimler ve parti içindeki görevleri

Sadullah ERGİN - Genel Sekreter

Mustafa YENEROĞLU - Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı

Medeni YILMAZ - Sağlık Politikaları Başkanı

Elif ESEN - Sosyal Politikalar Başkanı

İbrahim Halil ÇANAKCI - Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı

Birol AYDEMİR - Sektörel Politikalar Başkanı

Arzu KILIÇLAR - Kadın Politikaları Başkanı

Doğa ŞANLIOĞLU -Gençlik Politikaları Başkanı

Burak DALGIN - Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı

Zehra Zeynep DERELİ - Eğitim Politikaları Başkanı

Münevver Helün FIRAT - Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı

Mehmet Emin Ekmen - Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı

Yasemin BİLGEL - Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı

Abdurrahman BİLGİÇ - Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı

Nazlı Seda Vural - İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanı

Mustafa UÇAK - İdari ve Mali İşler Başkanı (Genel Muhasip)

Nihat Ergün - Teşkilat İşleri Başkanı

İdris Şahin - Seçim İşleri Başkanı

Canberk DEMİRCİ - Bilgi ve İletişim Sistemleri Başkanı

Sanem Oktar - Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı

Ali Rıza Babaoğlan - Halkla İlişkiler Başkanı