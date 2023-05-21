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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk'ten Kübra Par ve Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlıyor...

Babacan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

İşimlizin kolay olmadığını biliyoruz. Ama çalışınca, gayret gösterince bu seçimi kazanma ihtimaliz var. Fark sadece 2,5 milyon kişi. İlk turda 1 milyon geçersiz oy var, 8 milyon kişi seçime gitmemiş. Sinan Oğan'ın destekçilerin ikinci turda önemli bir faktör olacak. Olanca gücümüzle çalışıyoruz. 81 il teşkilatımız yoğun olarak sahada. 6 partinin il başkanları 81 ilde her sabah toplanıyor. Herkes sahaya çıkıyor. Ertesi sabah yeniden toplanıyorlar. 81 ilin 75'inde bizim arkadaşlarımız davet edilmişler. Bunu seçim gününe kadar devam ettireceğiz. Mesela miting yok. Kapı kapı, sokak sokak dolaşmak var. 3 gündür Ankara sokaklarındayım. Gördüğüm herkese 'Sandığa gideceğiz değil mi' diyorum. 'Bu iş bitti, sandığa gitmeyeceğim' diyen bir tek vatandaşımızla karşılaşmadım. 2. turda gidip oy verecekleriyle ilgili hiçbir endişem yok. Şimde AK Parti'de oy yüzdesi ve milletvekili sayısı olarak kayıp var. Meclis'te anayasayı değiştirecek çoğunluğu sağlayamadılar. AK Parti seçmeni açısından da baktığımızda tablo onlar açısından da kaygı verici. İlk defa Erdoğan seçilememiş oldu.

"BU SEÇİMDE KIRMIZI ÇİZGİLER TERK EDİLDİ"

AK Parti'nin seçmeni aslında gidecek yer arıyor kendisine. Çok uzaklara ilk etapta görmese de ittifak içinde bir başka partiye gitmeyi kolay ve az yorucu görüyor. AK Parti'ye 'evet' diyen vatandaşlarımızın yüzdesini her seçimde düştüğünü açık şekilde görüyoruz. Diyanet İşleri Bakanlığı'nın kaldırılacağını söyledi. Böyle bir şey yoktu. Yalan siyaseti üzerine yürüyen kampanya gördük. Gerçek olmayan görüntüleri insanlara gerçekmiş gibi gösterdi. Daha önce yalan siyaseti sözkonusu olmazdı. İlk defa oluyor bu. Bu seçimde kırmızı çizgiler terk edildi. Güvendiğiniz insan ilk kez yalan söylediğinde insanlar inanabiliyorlar. Biz kendimizi gayet iyi bir şekilde anlattığımızı düşünüyoruz. Bizi dinleyebilen, duyabilenlere anlattık. İktidarın yoğun olarak kullandığı, AK Parti seçmeninin yoğun olarak izlediği bazı tv kanallarında yoktuk. Habertürk çok az sayıda kanaldan bir tanesi bizim çıkıp da görüşlerimizi anlatmak için.

"MİLLET İTTİFAKI ÜLKEYİ YÖNETMEYE HAZIR"

Emeklilerle, EYT'lilerle, tarımla ilgili çiftçilerle ilgili hususları eylem planımızda anlattık. 'Bütün sulama yatırımlarını ilk 5 yılda anlatacağız' dedik. 'Yem maliyetinin yarısını devlet olarak karşılayacağız' dedik. Gençlere 'mülakatı kaldıracağız' dedik. Bunu açıkladık birkaç ay sonra sayın Erdoğan çıkıp kaldıracaklarını söyledi. Burada geniş kitlelerin ilgileneceği herşey var. 198 maddelik yargı eylem planımız var. AB müktesabatında yargı ile ne var ne yoksa herşey var burada. Biz Türkiye'yi yönetme sorumluluğunun ciddiyetini bilen hazırlama yaptık. Bu seçim kampanyasında ne kadar etkiliydi ayrı mesele. Ama bu olmadan devlet yönetilmez. Şu anda Türkiye'yi yönetmeye Millet İttifakı'nın mensubu olan partiler Cumhur İttifakı'ndan çok daha hazır. Evet bir miktar önde bitti. Ama bu kapanmayacak fark değil. Bir yarış oldu. Yarışta toplamda 5 puanlık aslında 2,5 milyona tekabül eden seçmenden bahsediyoruz. Hiç ikna olmadılar, bunlar işe yaramadı demek mümkün değil. Sayın Kılıçdaroğlu'na destek veren milyonlar var.

"ERDOĞAN'A 36 SAAT, KILIÇDAROĞLU'NA 36 DAKİKA"

Şu anda hükümetin uyguladığı politika DEVA Partisi'ni kapatmaya ve karartmaya dönük politika. Buradan diyorum ki, hodri meydan. Kendinize güveniyorsanız davet edin. İstedikleri arkadaşlarımızı karşımıza çıkarsınlar. Ama biliyorlar ki, beni gösterdikleri anda iş değişecek. Bunları ulaştırabileceğimiz kitle sınırlı. Kırsal alanda TRT çok izleniyor. Kampanya döneminde Erdoğan'a ayırdıkları 36 saat, Kılıçdaroğlu'na ayırdıkları 36 dakika. Böyle bir şey olabilir mi? Öyle bir yarış ki bu. 100 metre koşuya aynı çizgiden başlıyorsunuz. Ama şimdi medya konusunda adalet olmayınca iktidar partisinin başlangıç çizgisi bizden 50 metre önde. 100 metrede biz onlardan daha fazla koşmak zorunda kalıyoruz. Bu çalışmalarımız olmasaydı fark daha da açılabilirdi. Habertürk gerçekten tüm partilere alan açtı; ama pekçok kanalda bu yok. Vatandaşımızın istediği bilgiye ulaşma hakkı kesilmiş oluyor.

"ORTAK LİSTEDEN GİREREK TOPLAM HAVUZU BÜYÜTTÜK"

Biz kurulduktan sonra DEVA markasını duyurmak için çok büyük çaba içerisinde olduk. 81 ilde ve 766 ilçede teşkilatımız var. Geçen sene Kasım'da büyük reklam kampanyası yaptık. Tam seçimlere giderken Mart ayında ciddi reklam kampanyası yaptık. Devletten 1 kuruş almadan tamamen bağışlarla bunu gerçekleştirdik. Ortak listeden girmek bizim için fedakârlık. Partimizin kurumsal kimliğini 5-6 hafta geri çekiyoruz ve sayın Kılıçdaroğlu'na 'evet' diyoruz. Ortak listelerden girme bize CHP'den teklif edildi. Simülasyonlar yapıyoruz, her parti ayrı ayrı girerse milletvekili sayısı daha az çıkıyor dediler. Biz de simülasyon yaptık, dedikleri doğru. Biz burada ortak listeden girerek toplam havuzu büyüttük.

"2018'E GÖRE CHP'NİN OYLARINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYORDU"

Simülasyonlar araştırma sonuçlarının üstüne oturtuluyor. Önce elinizde araştırma olması lazım. Sistem öyle çalışıyor. Bizdeki ve CHP'nin araştırmalara baktığınızda sayın Kılıçdaroğlu'nun sayın Erdoğan'a göre bir miktar önde olduğu görülüyordu. CHP'nin oylarında 2018'e göre artış olduğu görülüyordu. CHP'nin bir şekilde oylarında bir miktar artış görülüyordu. Seçim ortamına girdiğinizde işler değişiyor. Örnek TİP, HDP'nin listesinden girmedi. CHP'nin oylarından belki bir miktar TİP'e kayışlar oldu, bilmiyorum.

"KESİNLİKLE HAK ETTİK VE HEPSİ HELAL, İÇİMİZ RAHAT"

81 ile teşkilatı olan 766 ilçede teşkilatı olan ve görülmemiş iktidar hazırlığı yapan partiden bahsediyoruz. İlk defa seçimlere girdik. Meseleye önceden bakış, planlama vardır. Önceden planlama bizim de CHP'nin de bir arada olmamız yönündeydi. Sonuçlara bakalım. DEVA adaylarının olduğu illerde tam + 15 milletvekili oluşmuş.Biz Kahramanmaraş'ta adayımız 2. sıradan seçime girdi. CHP'nin oyu yüzde 6.8 arttı. Gaziantep'te CHP'de yüzde 5 artmış. CHP 3 milletvekili çıkarttı. 3. sıradaki bizim adayımız. Bizim adaylarımızın olduğu yerlerin tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. Kesinlikle hepsini hak ettik ve hepsi helal. İçimiz rahat. Biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı. Biz sadece bakıyoruz. Bizim adaylarımız olduğu yerde artı oluşmuş mu, oluşmamış mı? Bingöl'de neredeyse üçe katlamış. Ankara 1. bölgede Sadullah Ergin Bey aday oldu. Kıyamet koptu. CHP'nin oyu yüzde 5,5 arttı, Çankaya'daki oyu yüzde 7,5 arttı. Mesela Siirt'te bizim il başkanımız Umut Bey 1. aday oldu. Yüzde 2.1'den 7.8'e çıkmış CHP. CHP 100 yıllık parti. Çok iyi simülasyonlar yapıyorlar. Tecrübeli siyasetçileri var.

"15 MİLLETVEKİLİ ANAMIZIN SÜTÜ GİBİ HELAL"

Keşke kelimesi sevmediğim kelime. Bantı geri sarsak, tekrar aynı kararlar önümüze gelse yine aynı kararları verirdik. Herkesin fedakarlık ettiği ve herkesin kazandığı sonuç olsun dedik. CHP için kolay değildi. Onların listesinden partiler açısından da zor. Herkesin kazandığı bir sonuçtur bu. Bu birlikteliği yapmasaydık milletvekili sayımız daha az çıkacaktı. Ortak listelerle bu sayıya ulaştık. Herkes ayrı ayrı seçime girseydik herkesin daha az milletvekili çıkacaktı. Eleştiriler gerçek bilgiye sahip olunmadan yapılıyor, yüzeysel yapılıyor. Şanlıurfa'da arkadaşımızın aday olması CHP'nin oylarını yukarı itti. Diyarbakır'daki aday çok tecrübeli arkadaşımız. İkinci sıradaydı. Evet seçilemedi ama CHP'nin oyu yüzde 2'den 8'e çıktı. 1. sıradaki CHP'li aday kazandı. Bütün teşkilat olarak destek vermiş olduk. Bizlerin desteği ve kendi gayretleriyle CHP milletvekili çıkarmış oldu. 15 milletvekili anamızın sütü kadar helal ve hak ettiği sonuç. Çok ciddi gayret ortaya koyduk. Hazine'den 1 kuruş almamıza rağmen bant reklamına dünyanın parasını harcadık.

"MİLLİ VE DİNİ HASSASİYETLERE AĞILIK VERİLECEK"

Şu anda tamamen ikinci tura odaklandık. Tabii ki Meclis'te grubu olmak bir siyasi parti için önemlidir. Bunlar bugünün konusu değil. İkinci turu alalım, mecliste grup vs. bunlar hızlı yapılabilecek şeyler, yeter ki karşılıklı irade olsun. İkinci tur kampanyasında miting yapmama kararı aldık. Bu sefer diğer partilere oy veren vatandaşlara ulaşma. Dükkan dükkan, ev ev, kapı kapı dolaşarak bire bir insan iletişimiyle kampanya kararı aldık. Her sabah 81 ilde buluşuluyor. Söylem şu; sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemindeki milli ve dini hassasiyetlere ağırlık veren söylem. Ne diyorlar? 'Başörtüsünü yasaklayacak bunlar' diyorlar. Yalan siyaseti bu. Sayın Kılıçdaroğlu dini hassasiyetlere saygılı olacağını asla kazanılmış haklarla ilgili kayıp yaşanmayacağını sık sık söyledi, söyleyecekti. TRT'ye, devletin kanalında Abdullah Öcalan'ın kardeşi kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı çıkartan kendileri değil mi?

"MİLLET İTTİFAKI'NDA 6 SİYASİ PARTİ VAR! NOKTA"

Terör örgütünü muhatap kabul etme sözkonusu olamaz. HDP ayrı PKK ayrı. Birisi siyasi parti, diğeri terör örgütü. İktidar bilerek bir bulamaç yapıyor. Anayasayı değiştirmek için gidip Meclis'teki ofisini ziyaret ediyor AK Parti. İşlerine geldiği zaman HDP'nin Eş Başkanlarla bizim genel başkanlarımızın videolarını yanyana koyuyorlar. Siz işiniz düşünce HDP ile her türlü görüşmeyi yapıyorsunuz. HDP'li başkanvekili söz verilince konuşulmuyor mu? Ama yalan siyaseti ile bambaşka tablo ortaya koymaya çalışıyorlar. Millet İttifakı'nda 6 siyasi parti var, nokta. Hiçbir konuda hiçbir pazarlık yok. DEVA olarak her parti ile diyalog içinde olmak isteriz. Ama işbirliği yaptığımız partiler burada. İşbirliği burada. Yaptığımız çalışmalar gerçekten çok kıymetli çalışmalar.

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