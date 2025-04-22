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        Haberler Gündem DEVA İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen partisinden istifa etti

        DEVA İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen partisinden istifa etti

        DEVA İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 22:37 Güncelleme: 22.04.2025 - 22:37
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        DEVA milletvekili Ösen istifa etti
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        DEVA İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajda partisinden istifa ettiğini duyurdu.

        Ösen, paylaşımında şu ifadeleri yer verdi:

        2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum. Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım. Beni siyasete katılmaya ikna eden Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim. En büyük teşekkürüm ise, başta İzmir teşkilatı olmak üzere, broşür dağıtıp sokak sokak gezdiğimiz, birlikte çalıştığımız, siyasi hayatımıza renk ve fikir katan tüm yol arkadaşlarıma. Bu yolda beraber yürüdük, birlikte emek verdik, birlikte başardık. Adaletin su gibi berrak, refahın ise eşit dağıldığı bir Türkiye hedefiyle yoluma devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum.

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        #Seda Kâya Ösen
        #haberler
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