DEVA Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan, istifasını şu ifadelerle açıkladı: "12 Nisan 2021 tarihinde DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi'nde aktif olarak devam eden Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurucular Kurulu Üyeliği görevlerimden istifa ettiğimi tüm kamuoyumuz ile paylaşmak isterim. Bugüne kadar birlikte emek harcadığımız DEVA Gönüllüsü arkadaşlarıma, memleketim Mersin başta olmak üzere tüm parti teşkilatlarına teşekkür eder, başarılar dilerim."

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