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        Haberler Dünya Diğer Dev yunus türüne ait 16 milyon yıllık kafatası fosili bulundu

        Dev yunus türüne ait 16 milyon yıllık kafatası fosili bulundu

        Zürih Üniversitesinden araştırmacılar, Peru'da Amazon Nehri'nde dev yunus türüne ait 16 milyon yıllık kafatası fosiline rastladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 01:36 Güncelleme: 22.03.2024 - 01:36
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        16 milyon yıllık kafatası bulundu
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        Guardian'ın haberine göre, araştırmada bulunan yunus türünün en yakın akrabasının 10 bin kilometre ötede, Güneydoğu Asya'da yaşadığı tespit edildi.

        Araştırmanın başyazarı Aldo Benites-Palomino, fosilin; 24 ila 16 milyon yıl önce yaşamış, uzunluğu 3,5 metreyi bulan Platanistoidea ailesine ait olduğunu açıkladı.

        "Pebanista yacuruna" olarak adlandırılan bu yunus türünü 2018 yılında keşfettiğini belirten Benites-Palomino, çalışmalarının Kovid-19 salgını yüzünden aksadığını aktardı.

        "BU, YUNUS TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ OLDU"

        Benites-Palomino, bu nehir yunusu türünün, tatlı su nehirlerinde yeni besin kaynakları bulmak için okyanusları terk ettiğinin tahmin edildiğini kaydetti.

        Zürih Üniversitesi Paleontoloji Departmanı Direktörü Marcelo R Sanchez-Villagra, "Güney Amerika'da 20 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda bölgede günümüzde bulunan canlılardan bazılarının dev formlarını bulmuştuk. Ancak bu, yunus türünün ilk örneği oldu." ifadelerini kullandı.

        Araştırma, Science Advances dergisinde yayımlandı.

        *Haberin görselleri Aldo Benites-Palomino'nun X hesabından servis edilmiştir.

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