İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan bir dönem Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç'e ait tesislerin bir bölümü daha icradan satışa çıkarılarak yeni sahibini buldu.

Bir dönem Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç'e ait 55 bin metrekare büyüklüğündeki tesis Bandırma 1. İcra Müdürlüğü'nde yapılan satış ile yeni sahibini buldu. 22 milyon TL muhammen bedelle başlayan satışta tesisi 11 milyon 250 bin TL bedelle Asil Nakliyat adlı firmanın sahibi işadamı Nadir Arısoy tesisin yeni sahibi oldu.

İflasına karar verilmesinin ardından Şeker Piliç'in taşınır ve taşınmaz mallarının yanı sıra markası da icra yoluyla satışa çıkarılmıştı. Ocak ayında çıkan şartnameye göre Şeker Piliç’e ait 795 bin TL değerindeki 37 adet marka icradan yarı fiyatı olan 372 bin TL’den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.