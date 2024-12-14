VakıfBank: 1 - Eczacıbaşı Dynavit: 3 | MAÇ SONUCU
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında oynanan derbi maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-1 yendi.
Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi’nin 13’üncü haftasında VakıfBank’ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 19-25, 16-25, 25-23 ve 16-25 sona erdi. Mücadelenin en skorer ismi aldığı 18 sayıyla Eczacıbaşı Dynavit’te Tijana Boskovic oldu.
Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Zeren Spor - Keçiören Bld. Sigorta Shop: 3-0 (30-28, 25-19, 25-20)
Sarıyer Bld. - Nilüfer Bld. Eker: 3-2 (20-25, 25-21, 23-25, 25-12, 15-8)
Fenerbahçe Medicana - Aydın BBSK: 3-1 (21-25, 25-16, 25-18, 25-15)
Bahçelievler Bld. - Türk Hava Yolları: 0-3 (16-25, 23-25, 18-25)