4 yıl aradan sonra İstanbul'a yeniden gelmeye başlamayan kruvaziyerlerin en büyüklerinden biri olan Panama bandralı MSC Lirica Sarayburnu limanına demirledi.

Yunanistan gelen gemi, programda olmamasına rağmen, tamamı Avrupalı olan turistlerin yoğun talebi üzerine İstanbul'a demir attı.

Habertürk Televizyonu'nun konuştuğu yolcular tarihi yarımadayı gezmek için gemiden inerken İstanbul'a gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sarayburnu Liman Müdürü Akın Demir, Lirica'nın gelişiyle İstanbul'un tarihi günlerinden birini yaşadığını belirtirken, "Ufak tefek gemiler geliyordu ama Lirica'nın rotasını İstanbul'a çevirmesi diğer gemilere emsal teşkil edeceği gibi önümüzdeki yıllarda talep patlaması yaşanacağının farkındayız." dedi.

Avrupa'nın en büyük gemi firması MSC Cruises geçen yıl yeniden Türkiye'ye geleceğini açıklamış ve yaz dönemi için Ege-Adriyatik programlarında, Türkiye limanlarından İzmir ve Antalya'yı da programına dahil etmişti.

Sürpriz bir şekilde İstanbul'a gelen MSC Lirica kruvaziyeri ise İtalya'nın Venedik limanından tura başladı. 1973 yolcusu ve 720 mürettebatlı gemi saat 12.00 sıralarında İstanbul'a geldi. 275 metre uzunluğunda 48 metre yüksekliğindeki gemi son yıllarda Türkiye'ye gelen en büyük kruvaziyer olma özelliği taşıyor. Avrupa'nın farklı noktalarından gelen turistler ise bugün boyunca İstanbul'un keyfini çıkartacak.