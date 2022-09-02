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Detoks Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler, Doğru Bilinen Yanlışlar Nelerdir, Detoks nasıl yapılır, Detoks tarifleri

Detoks yaparken dikkat edilmesi gerekenler, doğru bilinen yanlışlar nelerdir?

Detoksifikasyon kelimesinden gelen detoks kelimesi günümüzde özellikle sosyal medyanın etkisiyle popülaritesini arttırmıştır. Detoksun temel amacı vücudun içerisindeki kirli kanın toksinlerinden arındırılarak temizlenmesini sağlamaktır.

02.09.2022 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • Detoksun yapılırken en büyük hatalardan biri aslında diyet gibi düzenli bir rutin haline getirilmeye çalışılması. Detokslar, kısa süreli aralıklı dönemlerde uygulanan diyetlerdir. Uzmanlara göre detoks programları uzun süreli yapılmamalı. Klasik bir detoks programı uygulanırken, beslenme rutininde uzman tavsiyesine göre 1-3 günlük aralıklı oruçlar tutulabilir. Detoks yapılırken katı meyve, sebze tüketimi veya suları tüketilir. Bununla beraber gün içerisinde bol su tüketilmesi ihmal edilmemelidir. Bazen içeriği özel hazırlanan detokslarda şifalı bitkiler ve takviye edici gıdalar uzmanlar tarafından verilebillir. 

  • Detoksun bu kadar tercih edilme nedenlerinden biriside kişinin sık tüketimde bulunduğu gıdalardan arınması için uygulanır. Bu gıdalara örnek olarak, sentetik maddeler, toksik ağır metaller ve diğer zararlı bileşikler verilebilir. 

     

  • DETOKS NASIL YAPILMALIDIR?

    - Detoks toplamda 1-3 gün arasında devam eder.

     

    - 1-3 gün içerisinde uzmanlar tarafından hazırlanan aralıklı oruçlar tutulabilir.

     

    - Mevsimine uygun taze meyve ve sebze suları ve su tüketimi arttılır.

     

    - Alkali sıvılar tüketilir (tuzlu su, limon suyu vb.).

     

    - Takviye gıdalar, vitaminler ve şifalı bitkiler tüketilebilir.

     

    - Düzenli egzersiz yapmak.

     

    - Alkol ve sigara tüketimini azaltmak.

     

    - Kahve ve rafine şeker kullanımı beslenme rutininden kaldırmak.

     

  • DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

    - Detoks uygulanırken ağır egzersizler yapılmamalıdır.

     

    - Açlık süresi çok uzun bırakılmamalıdır, uzmana danışarak yapılmalıdır.

     

    - Tüketilen detoks suları günlük miktarını aşmamalıdır.

     

    - Beslenme rutini detoks diyetine göre ayarlanmaldır.

  • DETOKS YARARLARI NELERDİR?

    - Ağır metal ve kalıcı organik kirlerden arınmayı sağlar.

     

    - Fazla ödemlerden kurtulmayı sağlar.

     

    - Bağışıklık sistemini güçlendirir.

     

    DETOKS YAPARKEN DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR NELERDİR?

     

    - Detoks yapmak yağ yakımı sağlamaz, ödem attırır.

     

    - Detoks yaparken ağır egzersiz yapmak tansiyon düşüklüğüne neden olabilmektedir.

     

    - Her gıda detoks yapımı için uygun değildir örneğin; aromalı yoğurtlar, içerisinde bulundurduğu şeker nedeniyle detoks görevi sağlamamaktadır.

     

    - Detoks yaparken genellikle meyvelerin suyunun içilmesi tercih edilir ancak lif alımını sağlamak için meyveler bütün olarak tüketilmelidir.

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