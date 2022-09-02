Detoksun yapılırken en büyük hatalardan biri aslında diyet gibi düzenli bir rutin haline getirilmeye çalışılması. Detokslar, kısa süreli aralıklı dönemlerde uygulanan diyetlerdir. Uzmanlara göre detoks programları uzun süreli yapılmamalı. Klasik bir detoks programı uygulanırken, beslenme rutininde uzman tavsiyesine göre 1-3 günlük aralıklı oruçlar tutulabilir. Detoks yapılırken katı meyve, sebze tüketimi veya suları tüketilir. Bununla beraber gün içerisinde bol su tüketilmesi ihmal edilmemelidir. Bazen içeriği özel hazırlanan detokslarda şifalı bitkiler ve takviye edici gıdalar uzmanlar tarafından verilebillir.