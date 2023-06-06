Olay sonrasında AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy da köyü ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve yanan yerlerde inceleme yaptı. Jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, henüz bir şüpheli tespit edilemedi.

"KESİN KUNDAKLAMA VAR"

Köy Muhtarı Turan Kandil, sabaha doğru olayın yaşandığını belirterek, "Yangında 15 büyükbaş öldü, samanlık ve ahırlar yandı. Köylülerimiz mağdur oldu. Bir kundaklama var. Bu evler birbirine yakın olsa, birbirinden alev sıçramış derdik. Ama evler ayrı yerde ve burada kesin olarak kundaklama var. Köyden şüphelendiğimiz kimse yok ama güvenlik güçlerimiz çalışıyor, faillerin yakalanmasını bekliyoruz. Herkes mağdur oldu" dedi.