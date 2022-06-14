Gök Hanlığı itbarakları tarihten silebilecek mi?

Gök Orda yakınlarında Türkler ile İtbaraklar'ın karşı karşıya gelmesinin ardından çıkan büyük savaşta, Türkler büyük bir zafer elde etmişti. Çatışma sırasında neftlerin sahte olduğunu fark eden Obar ve İtbaraklar hezimete uğrayıp çekilmek zorunda kalmışlardır. Henüz zaferin coşkusunu tam anlamıyla yaşayamadan Gök Hanlığı, İtbarakların akın akın Batı Gök Topraklarına geldiğinin haberini almışlardı. Türk Ordusu ile İtbarakların binlerce yıllık süre gelen savaşında son gülen kim olacak? Ya hep, ya hiç mücadelesinin sonunda Gök Hanlılar Batı Gök'ü kurtarabilecekler mi? İtbarakları tarihten silebilecekler mi? Yoksa Gök Orda'yı da mı kaybedecekler?

Ulu Ece Ulu yargının karşısında

Vera Ruslarla işbirliği yapmış ve Gök Orda'ya neft desteği yapılmasını sağlamıştı. Bu iş birliği ile Alpagu Han, Vera'dan hala şüphe duysa da sözünü tutarak ona tacını geri vermiş ve Vera yeniden Ulu Ece konumuna kavuşmuştu. Bu hamle ile şimdilik suçlarının üstünü örtmeye başaran Ulu Ece, kendisini bekleyen Ulu Yargı da üzerindeki suçlamalardan kalıcı olarak kurtulabilmek için hangi adımları atacak? Kimlerle ittifak edecek? Ulu Ece, Ulu Yargıda yaptıklarının bedelini ödeyip cezasını çekecek mi?

Mei Jin'in yeni hamleleri

Temur'un kendisini evdeşi olarak görmeyeceğinden emin olan Mei Jin, Gök Orda'ya karşı oyun kurarak, Obar'a neftlerin yerini haber vermişti. Mei Jin, Alpagu ve Temur'a karşı yaptığı ihaneti inkar etmesine rağmen inandırıcı olmadığı için, Zhao devreye girmiş ve Mei Jin'in hayatını kurtarmak için suçu kendi üzerine almıştı. Mei Jin, şimdilik zindana atılıp yargılanmaktan kurtulsa da, Alpagu ve Temur'un kendisine karşı devam eden şüpheleri karşısında nasıl hamle yapacak? Alpagu ve Temur'un gazabından kendisini kurtarabilecek mi? Temur'u ikna edip gönlünü kazanabilecek mi?

Kaya kendini affetirebilecek mi?

Alpagu, İtbaraklara karşı savaşmak için tüm Türk beyliklerini birlik olmaya davet etmişti. Kaya, babası Alpagu'nun güvenini yeniden kazanabilmek için intikam hırsıyla dolu olan Türk Beylikleri ile görüşmeye gitmişti. Kaya hayatını tehlikeye atmış ve sonunda Günseli'nin babası Özmen Bey'in de yardımıyla beyliklerin desteğini almayı başarmıştı. Hem savaş esnasında Alpagu'yı ölümden kurtaran, hem de beylerin desteğini sağlayarak savaşın kazanılmasında etkili olan Kaya'nın akıbeti ne olacak? Önceki suçlamalar mı, yoksa sonraki başarılar mı Kaya'nın akıbeti üzerinde etkili olacak?