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Destan dizisi ne zaman başlıyor? Destan dizisi final mi yapacak?

Geçtiğimiz Haziran ayında sezon finali yapan Destan dizisinin 2. sezonun ne zaman başlayacağı hayranları tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2021 yılında seyircisiyle buluşan ve büyük beğeni kazanan Destan dizisi ile ilgili 2. sezonda neler olacağı ve yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki Destan dizisi devam edecek mi yoksa final mi yapacak? İşte haberimizin detayları...

06.09.2022 - 09:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yönetmenliğini Fethi Bayram ve Metin Günay'ın üstlendiği, başrollerini Ebru Şahin'in ve Edip Tepeli'nin paylaştığı Destan dizisinin yeni sezonun ne zaman başlayacağı uzun zamandır araştırılan konulardan biri. Peki Destan dizisi ne zaman başlıyor yoksa final mi yapacak? İşte haberimizin ayrıntıları..

  • DESTAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Final bölümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında net bir tarih bilgisi verilmedi. Ancak dizinin final bölümünün eylül ayının ortalarında ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor

  • DESTAN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

    Geçtiğimiz sezonun iddialı yapımlarından Destan dizisi 2. sezon beklenirken, yapımcısından üzen haber geldi. Destan dizisinin 2. sezonu için yazılan senaryolarının istediği gibi çıkmadığını, bu nedenle projeyi tadında bırakmak için final kararı aldığını ilan eden yapımcı Mehmet Bozdağ, Destan dizisinin sadece final bölümünün çekileceğini belirtti

  • DESTAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 20 bin metrekare alanda, döneme ait Asya Türk mimarisine uygun şekilde Gök Hanlığı Sarayı ve bahçeleri inşa edildi.

    Gök Hanlığı Sarayı dahilinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda 4.500 metrekare kapalı alan içerisine saray kabul odası ve hanedan üyeleri için yaşam odaları yer aldı.

    Bozdağ Film Platosu dahilinde ise 5800 metrekarelik açık platoda sekizinci asır bölgenin Türk mimarisi esas alınarak şehir sokakları ve çarşısı yapıldı.

    Döneme ait 50 çadırlık iki oba 15 bin metrekare üzerine kuruldu.

    Obalardaki el yapımı çadırlar Türkmenistan'da projeye özel olarak üretildi.

    Dekorların inşası altı ay sürerken, 287 kişilik sanat ekibi görev aldı.

  • DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI

    Ebru Şahin (Akkız),

    Edip Tepeli (Batuga),

    Selim Bayraktar (Alpagu Han),

    Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk),

    Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir),

    Deniz Barut (Ulu Ece),

    Elif Doğan (Tutkun),

    İpek Karapınar (Çolpan),

    Burak Tozkoparan (Temur),

    Buse Meral (Sırma),

    Burak Berkay Akgül (Kaya),

    Osman Albayrak (Vargı),

    Şahin Ergüney (Kün Ata),

    Ahmet Olgun Sünear (Yaman),

    Alper Düzen (Danış Ata),

    Ecem Sena Bayır (Günseli),

    Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek),

    Esra Kılıç (Mei Jin),

    Hilal Uysun (Tılsım),

    Evren Erler (Çalayır),

    Meltem Pamirtan (Yibek),

    Faruk Aran (Kuzubeg),

    Müge Duygun (Tilbe),

    Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç),

    Aysel Yıldırım (Kam Kadın),

    Seca Naz Karabulut (İlay),

    Cihangir Köse (Otacı),

    Berna Üçkaleler (Efil),

    Doruk Şengezer (Öktem),

    Onur Yenidünya (Evren Alp)

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