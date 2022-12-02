Derya Yannier'den Campazzo ve Bjelica açıklaması!

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Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Derya Yannier, Facundo Campazzo iddiaları, sakat oyuncuların durumu, Pierria Henry konusu ve Dubai'nin Final Four isteği de dahil birçok konuda çarpıcı sözler söyledi.

CAMPAZZO SÖYLENTİLERİ

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, son dönemden özellikle sosyal medyada ortaya atılan Facundo Campazzo haberleri için açıklama yaptı. Yannier, ''Campazzo yaz döneminde ilgi duyduğumuz bir oyuncuydu ancak kendisi hep NBA'de kalmayı tercih etti. Campazzo'da şöyle bir detay da var: Real Madrid'den ayrılış sürecinde ciddi bir bonservis karşılığında ayrıldı ve bunun büyük bölümünü kendi üstlendi. Şu da NBA'de kendisi bunu ödüyor ancak Avrupa'ya döndüğünde Real Madrid dışında bir takıma giderse imzaladığı kontratın önemli bir yüzdesini Real Madrid'e ödemesi gerekiyor ki bunu da bir yıl değil, 2-3 sene ödemesi gerekiyor. Dolayısıyla Real Madrid dışında bir takıma gittiği denklem kolay bir denklem değil. Campazzo'nun durumu öyle'' ifadelerini kullandı.

BJELICA'NIN SAKATLIĞI HAKKINDA

Sezon başında NBA takımı Golden State Warriors'tan Fenerbahçe'ye transfer edilen Nemanja Bjelica'nın uzun süredir sakatlığı bulunuyor.

Fenerbahçe taraftarlarının merakla dönmesinini beklediği Sırp oyuncu hakkında da konuşan Derya Yannier, ''Nemanja Bjelica'nın durumu Sırbistan Milli Takımı'ndan bu yana süregelen bir durum. Onun şöyle özel bir durumu da var milli takımda olduğu için FIBA'nın yapmış olduğu oyuncu sigortası üzerinde de girişimimiz var. Nemanja'dan faydalanamıyoruz ama kaybımızı karşılayacak bir girişimimiz, çabamız var. Burada da sürekli bilgileri kendilerine iletiyoruz. Orada milli takımda sakatlığı nüksederek bize geldi. Bizde çok temkinli gitmemize, tüm testlere olumlu yanıt vermesine rağmen idmanlara başladığı dönemde Nemanja Bjelica bir ağrı hissetti ve bu bizi geriye attı. Bütün bunları sigorta şirketiyle yürütüyoruz ve inşallah da bir karşılık bulacağız. Nemanja'nın dönüş sürecinde olağandan daha da fazla temkinli davranıyoruz. Çünkü bundan sonra sakatlığın bir daha nüksetmesi demek, belki bütün sezonu kaybetmesi anlamına gelebilir. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar tamamen hazır olacak şekilde en minimum riskte tekrardan Nemanja'yı idmanlara başlatmak istiyoruz. Benim tahminim dönüşü biraz daha zaman alacaktır. Tabii ki fiziksel dönüşü bırakın, 5-6 aydır oynamamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla onun takımla aynı form düzeyine ulaşması da bir süre alacaktır'' dedi.

EUROLEAGUE DUBAI PROJESİ

Son günlerde gündeme gelen Euroleague'nin Duabi projesi hakkında da açıklama yapan Fenerbahçe Genel Menajeri Yannier, Dubai çok ilginç bir proje. Hepinizin bildiği üzere maddi imkanları çok fazla. EuroLeague'in maddi anlamda gelirlerinin artması anlamında masaya ciddi anlamda farklı seçenekler koyabilecek durumdalar fakat bir yandan da farklı bir lokasyonda bir takımdan bahsediyoruz. Aslında hiç basketbol kültürü olmayan bir yerden de bahsediyoruz. Bu şekilde handikapları var. Biz oraya bütün takımların temsilcileri olarak gittik. Çok güzel imkanları var, çok güzel bir salonları var. Yani baktığınızda olmayan bir kulüp için baya bir yol kat etmişler. Altyapı kurmuşlar, akademiler var vs. fakat sonuçta ne bir lig var, ne bir süregelen takım var ne de bir kültür var. Bunlar EuroLeague'in değerleri için önemli olan unsurlar. Onlarla süregelen bir görüşme var. Fakat Dubai'yi tek başına değerlendirmemek lazım. EuroLeague'in eskiden beri A Lisanslı takımları arttırma projesi var. A Lisansa sahip olmak isteyen çok fazla kulüp var ama tabi takım sayısı arttıkça da takvim sorunu daha da belirgin hale geliyor. Dubai demek de bazı takımlar için 7-8 saat uçuş demek. Bu da takvimi zorlayıcı unsurlar. Dolayısıyla takım sayısı arttıkça da başka formatlar üzerinde düşünülmesi gerekecek. EuroLeague ekibinin sürekli düşündüğü ve bizimle de paylaştığı bizi de bilgilendirdiği ileriye dönük önemli projesel durumlar. Dubai projesi konusunda EuroLeague kendileriyle sürekli görüşüyor. Bir ciddi toplantı da yapıldı. EuroLeague yönetimi bizi kulüpler olarak beklentilerimizi ilettiler. Onlar şu anda kendi aralarında görüşüyorlar. Daha fazla toplantı da olacaktır'' ifadelerini kullandı.

FIBA - EUROLEAGUE ANLAŞMAZLIĞI

FIBA ile Euroleague'in maç takvimleri ve birçok konuda uzun süredir gelen anlaşmazlığı üzerine de konuşan Yannier, ''

FIBA-EuroLeague konusunda da çok kısa değineyim. Şu takvimin sağlıklı olduğunu düşünen bir kişi dahi yoktur. Bu bambaşka politik bir konu ve sorun. Git gide de büyüyen bir sorun. EuroLeague'de de ortaklardan biri olarak sürekli bu konunun etrafında tüm sorunlarda her zaman masadayız.

İşin takvim kısmında ben basketbol oynamış biri olarak bu işten kulüpler-oyuncular-koçlar herkes çok ciddi zarar görüyor. Biz Fenerbahçe olarak belki de tüm milli takımlara oyuncularını gönderen, koçunu gönderen herkese eşit şartlarda izin veren belki de nadir kulübüz. Her oyuncumuz ve koçumuz da çok ciddi rol oynadılar. Türk Milli Takımı'nın başarısını benden daha çok isteyen herhalde çok fazla insan yoktur. Hem milli takım olgusu hem de Federasyonun iyiliğini çok istiyorum. Milli Takım için Beşiktaş maçımız ertelendi fakat bizi Fenerbahçe Beko olarak çok zor durumda bırakan bir süreç oldu. Bütün yorgunluğun üstüne Fenerbahçe Beko maçını oynamak zorunda kaldık. Oyuncular hem mental olarak hem de fiziksel olarak çok yıprandılar. Sadece Marko Guduric değil, takımımızda oynayan oyuncularda da gribal enfeksiyon var. Bunun büyümemesi için uğraşıyoruz. Doktorlarımız çok ciddi mesai harcıyor'' dedi.