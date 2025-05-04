Uzun süredir müzisyen Asil Gök ile aşk yaşayan şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşadığı bir kabusu anlattı.

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İzmir konseri sırasında, uzun süredir hem kendisini hem sevgilisi Asil Gök’ü tehdit eden bir kişinin konser alanına geldiğini duyurdu.

"KORKU İÇİNDE KONSERİ TAMAMLADIM"

Derya Uluğ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Yaklaşık 1.5 yıldır Asil'i ve beni tehdit ve taciz eden, defalarca evimize gelen, ettiğimiz şikâyet doğrultusunda mahkeme kararıyla denetimli serbestliği olan, elektronik kelepçesi olan, uzaklaştırması olan, onanmak üzere olan hapis cezası olan şahıs, bugün İzmir'deki sahneme gelip dibimize girdi. Eğlenen insanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım. Bunca alınmış karara rağmen hâlâ dibimize gelen bu şahıstan dolayı ben ve Asil kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu şahıs normal değil. Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum!