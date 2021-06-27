Şarkıcı Derya Uluğ, 3 Haziran perşembe günü pandemi kurallarına ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymaksızın doğum günü partisine katılmıştı. Uluğ, polisin baskın yapmasıyla mekanın arka kapısından kaçmaya çalışmıştı. Derya Uluğ, ardından karşısında kameraları görünce görüntü vermemek için yüzünü gizleyerek, mekana geri girmişti.
"KENDİME ÇOK GÜLDÜM"
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; önceki gün Etiler'de görüntülenen ünlü şarkıcı, gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine, "Arkadaşlar çok komiğim orada. Seyrettim ve kendime çok güldüm, 'Neden kaçtım?' diye ama sonuçta bir hatamız var. İnsan heyecan yapıyor toplu bir kalabalık olunca. Tatlı bir görüntü kaldı benden" açıklamasını yaptı.
"ŞİMDİ DEĞİL"
Derya Uluğ'a muhabirler, "Tatile mi gidiyorsunuz?" sorusunu da yöneltti. Uluğ, "Lütfen çekmeyin arkadaşlar, şimdi değil. Hayır, ben gitmiyorum. Arkadaşımı uğurluyorum. Ben çok güzel üç günlük Kaş tatili yaptım, geldim" dedi.
"ÇOK SEVİNÇLİYİM"
"Çok sevinçliyim, temmuzda konserlerim başlıyor" diyen Derya Uluğ, ayrıca, "Eğer fırsat bulursam oradalarda da tatil yapacağım çünkü konserlerim eklenerek hızla çoğalıyor. Temmuz, ağustos, eylüle kadar doluyum" şeklinde konuştu.
"İKİ YILLIK ZORLU BİR MÜCADELEYDİ"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda bilinmeyenlerini açıklayan Uluğ, ergenlik döneminde anoreksiya nervoza hastalığı ile mücadele ettiğini anlatmıştı.
35 yaşındaki şarkıcı, "Hala kilo takıntısı yaşıyor musun?" sorusunu şu şekilde yanıtlamıştı:
Aslında klip sürecinde sadece 2 kilo verdim istem dışı. Sporu ve diyeti kaslanmak için yaptım. Benim anoreksiya ile ilgili olan sürecim, hiç kiloyla ilgili olmadı. Bağışıklığım zayıf olduğu bir süreçte yakalandım. Ucunu alamadığım iki yıllık zorlu bir mücadeleydi ama kazandım. O hastalık yemek yiyebilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlamamı sağladı. Şimdi yiyebilmenin tadını çıkarıyorum.
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