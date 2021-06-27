"İKİ YILLIK ZORLU BİR MÜCADELEYDİ"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda bilinmeyenlerini açıklayan Uluğ, ergenlik döneminde anoreksiya nervoza hastalığı ile mücadele ettiğini anlatmıştı.

35 yaşındaki şarkıcı, "Hala kilo takıntısı yaşıyor musun?" sorusunu şu şekilde yanıtlamıştı:

Aslında klip sürecinde sadece 2 kilo verdim istem dışı. Sporu ve diyeti kaslanmak için yaptım. Benim anoreksiya ile ilgili olan sürecim, hiç kiloyla ilgili olmadı. Bağışıklığım zayıf olduğu bir süreçte yakalandım. Ucunu alamadığım iki yıllık zorlu bir mücadeleydi ama kazandım. O hastalık yemek yiyebilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlamamı sağladı. Şimdi yiyebilmenin tadını çıkarıyorum.