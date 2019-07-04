Koyu bir Fenerbahçeli olduğunu belirten ünlü sanatçı, 3 Temmuz şike süreciyle ilgili bir paylaşımda bulunmuştu. Uluğ “ 3 Temmuz bir kumpastır. Aynı zamanda diriliştir, direniştir” şeklinde tweet paylaşmış, ardından "Başta Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, yönetim ve oyuncularımız olmak üzere tüm Fenerbahçe camiasının hakkı yenmiştir. Unutmadık unutmayacağız” ifadelerini kullanmıştı. Gelen tepkiler sonrasında Uluğ'un Akçaabat'ta gerçekleştireceği konseri iptal edildi.

Bunun üzerine Uluğ, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı: