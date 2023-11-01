Derya Uluğ'dan sevgilisi Asil Gök'e: Başıma gelmiş en güzel şeysin

Derya Uluğ, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda ilk konserini verdi. Basın mensuplarının, "İlk Harbiye konseriniz. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna yanıt veren Uluğ, "Son dakikalara kadar rahattım ama şu an çok heyecanlıyım. Her açıdan çok büyük emek verdik. Arka planda yaklaşık 100 kişilik bir ekip var. İnşallah izleyen herkes çok etkilenir ve eğlenir. Gelenlere yeni bir hikaye izleteceğiz" dedi.