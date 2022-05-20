Derya Tuna'nın o sözlerine Yasemin Şefkatli'den yanıt

"SUÇU TEK BİR KİŞİYE ATMAMAK LAZIM"



Şefkatli, "O bir şey diyorsa bir bildiği vardır. Şimdi ben ne diyeyim? Onun üzerine bir söz söylemeyeyim. Bir şeyden dolayı demiştir... Bir yerde bir sorun varsa iki tarafın muhtemelen hatası vardır. Tek tarafa yıkılmaz ama o onu başka bir anlamda, başka bir şekilde ya da başka bir şeye istinaden söylemiştir. Tek bir kişiye bunu atmamak lazım. Suç ne tek kadınların ne de erkeklerin yani... Yanlış mı düşünüyorum?" dedi.