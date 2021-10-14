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Derya Tuna gelini Yasemin Şefkatli'yi uyardı mı? Açıklama yaptı: Ben dekolteli bir elbise giymişken... - Magazin haberleri

Derya Tuna gelini Yasemin Şefkatli'yi uyardı mı? Açıklama yaptı

Oğlu İdo Tatlıses'i evlendiren Derya Tuna, düğünde Yasemin Şefkatli'nin dekolteli gelinliğine onay vermediği yönündeki iddialarla ilgili konuştu. Söylentileri yalanlayan Tuna, "Ben göğüs dekolteli bir elbise giymişken, gelinimi mi uyaracağım? Kızım 4-5 tane gelinlik yaptırmıştı ve hepsini giymek istedi. Canı istedikçe değiştirdi" dedi

14.10.2021 - 11:51 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz hafta türkücü İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'yi evlendiren Derya Tuna (56), önceki gün objektiflere takıldı.

    İstinyePark'ta yakın arkadaşları ile birlikte alışveriş yapan Tuna, kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

  • "BEN DEKOLTELİ BİR ELBİSE GİYMİŞKEN GELİNİMİ Mİ UYARACAĞIM?"

    Derya Tuna, düğünde Yasemin Şefkatli'nin dekolteli gelinliğine onay vermediği yönündeki iddialara yanıt verdi.

    Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, "Ben o haberleri yazanları veya konuşanları hiç anlamıyorum. Bunları nereden çıkarıyorlar? Bir kere o haberleri çıkaranlar benim kıyafetimi görmedi mi? Ben göğüs dekolteli bir elbise giymişken, gelinimi mi uyaracağım? Kızım 4-5 tane gelinlik yaptırmıştı ve hepsini giymek istedi. Düğün dediğin 10 saat mi ki, her gelinlik 2 saat üstünde kalsın? Canı istedikçe değiştirdi." diye konuşarak, dedikoduları yalanladı.

  • SONUNDA EVLENDİLER

    Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, sonunda muradına ermişti. Çift, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'taki bir otelde evlenerek, hayatlarını birleştirmişti.

  • Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahta Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi olmuştu.

  • AİLE POZU

    Çift, nikah öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçmişti. Ayşegül Şarlı, Sinan Şefkatli, Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ve Derya Tuna, mutluluk pozu vermişti.

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