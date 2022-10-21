Dinleyicilerini 'Deme' şarkısıyla selamladı

HABERTURK.COM

Şarkıcı Derya Bedavacı, geçtiğimiz akşam İstanbul Ataşehir'deki bir mekanda dinleyicileriyle bir araya geldi. Bedavacı, hayranlarını 'Deme' şarkısıyla selamladı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren performansını alkışlar eşliğinde noktalayan Derya Bedavacı, dinleyicilerin yoğun isteği üzerine iki kez sahneye geri dönerek 'Ama Geçecek', 'Affet', 'Bana Bunu Yapma' ve 'Kalbimi Kırıyorlar Anne' şarkılarına bis yaptı.