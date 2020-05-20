Derslerini kaz ve kuş sesleri arasında EBA'dan takip ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla uzaktan eğitim alan öğrenciler, eğitimlerine evlerinden Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden devam ediyor.
Kuyucuk İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören Sevim ve Hikmet Aydın çiftinin en küçük kızları 14 yaşındaki Fatma Aydın, kaz yetiştiriciliğinde Türkiye'nin önemli merkezi olan Kars'ta bir yandan babasının cep telefonundan EBA üzerinden derslerini dinliyor bir yandan da kaz yavrularını besliyor.
8. sınıf öğrencisi Fatma Aydın, okuldaki öğretmenlerinin hafta içi online anlattıkları dersleri, EBA TV üzerinden dinleyerek yanında bulundurduğu kalem ve defterle not alıyor.
Babasının telefonundan online derslere katılan Fatma Aydın, telefon olmadığı zamanlarda da önceden işlediği konuları tekrar ediyor.
- Kaz ve kuş sesleri beni motive ediyor
Fatma Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuş sesleri ve kaz yavruları arasında ders çalışmanın kendisine daha iyi enerji verdiğini, ders dinlerken daha başarılı olduğunu anlattı.
Hem kaz yavrularını koruyup beslemesi hem de ders çalışması gerektiğini belirten Aydın, "Koronavirüs nedeniyle okullar kapandı bizler de EBA üzerinden eğitimimize devam ediyoruz. Bugünkü dersim Türkçe, hocam dersi anlatıyor bende notlar alıyorum." dedi.
Derslerini aksatmadığını anlatan Aydın, "İyi bir liseye yerleşebilmem için derslerime sıkı çalışmam lazım, okullar kapansa da EBA üzerinden eğitimler devam ediyor, ben de buradan takip etmeye çalışıyorum. Hocalarımın anlattıkları dersleri online takip ediyorum, bu yüzden babamın telefonunu alıyorum, telefon evde çekmediği zaman dışarı çıkıp ders çalışıyorum. Babam bazen işi olduğunda telefonu yanına alınca o gün ders dinleyemiyorum, eski konuları tekrar ediyorum." diye konuştu.
- "Çiçeklerin arasında ders çalışmak ayrı keyif"
Ders çalışırken kaz yavrularının kendisine arkadaşlık ettiğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:
"Baharın gelmesiyle kaz yavrularına da bakmaya başladım. Hem yazı yazıyorum hemde kaz yavrularına bakıyorum. İkisini bir arada yapmak çok zor olmuyor, ders çalışırken onlar da otluyor ben de yalnız çalışmamış oluyorum. Doğada çiçeklerin arasında ders çalışmak ayrı bir keyif. Ders aralarında 15 dakikalık dinleme zamanımız oluyor, o zamanda kaz yavrularını severek vaktimi geçiriyorum. "
Aydın, doktorluk hayali için eğitimini dikkatli ve titizlikle sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.
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