01 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara istikametinde başlayan araç yoğunluğu saatler ilerledikçe daha da arttı.
Bu sabah saatlerinden itibaren TEM Otoyolu’nda Derince ve İzmit kesimlerinde trafik kilitlendi. Gültepe Tüneli ve Bekirdere Rampasında ulaşımın 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç konvoyu oluştu. Araçlar yaklaşık 20-30 kilometre hızla ilerlerken, bazen ise dura kalka ilerledi. TEM Otoyolu Ankara istikametinin yanı sıra D-100 Karayolu Ankara istikameti ve Gölcük-Yalova arasındaki yolda da yoğunluk yaşandı.
BOLU DAĞI GEÇİDİNDE YOĞUNLUK
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı-Düzce kesiminde, özellikle Ankara yönünde yoğunluğa neden oldu.
Trafiğin en fazla arttığı 1, 2 ve 3. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli arasındaki yolda yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Araç arızaları ve küçük çaplı kazalar nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Ring halinde bulunan ekipler de bu bölgelere çekiciler yönlendirerek yolu kapatan araçları hızla kaldırmaya çalışıyor.
Polis ekipleri de araçları arızalanarak yolda kalan sürücülerin bulundukları bölgelerde, kazalara sebebiyet vermemek için işaretleme çalışması yürütüyor.
Yolda özellikle emniyet şeridinde duran veya buradan ilerlemeye çalışan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.
Yoğunluk yaşanacağı düşünülen bayram sabahına kadar emniyet şeridi konusunda uygulamalar devam edecek.
Araç yoğunluğunun günün ilerleyen saatlerinde daha da artması bekleniyor.
Bu arada, bölgedeki trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!