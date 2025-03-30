Derin Talu'dan sevgili adaylarına: CV'nizi bırakın

Defne Samyeli ile Eren Talu'nun 23 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Talu, son paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

REKLAM advertisement1 Derin Talu, bir erkekte aradığı, kriterleri sıraladığı ve "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazın" dediği bir video yayımladı. REKLAM "ÇALIŞMAYAN ERKEK KADAR HİÇBİR İŞE YARAMAYAN BİR VARLIK YOK" Derin Talu, paylaşımında şu ifadeler yer verdi; "Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar."

"SEVGİLİM OLMAK İSTİYORSANIZ CV'NİZİ BIRAKIN" Bu paylaşımdan sonra; "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazar mısınız lütfen? Hepsine teker teker bakıp değerlendireceğim" dediği video da oldukça dikkat çekti.

TAKİPÇİSİNDEN CV'Lİ BAŞVURU Derin Talu'nun sosyal medya paylaşımı büyük ilgi gördü. Takipçilerinden biri, Talu'nun belirlediği kriterlere uygun olduğunu düşündüğü bir CV gönderdi. Talu, gelen maili sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle paylaştı. Gönderilen CV’de ise şu ifadeler yer aldı; "Derin hanım, merhabalar, sevgili adaylarınızdan CV talep ettiğinizi yeni öğrendim. Ben de şansımı denemek ve derin sevginize mazhar olmak istiyorum. CV’m ektedir."

Öte yandan, Derin Talu'nun daha önce bir takipçisinin, "Güzel kızları görünce korkutulmuş olan insanlar hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna verdiği yanıt da sosyal medyada gündem oldu.

"ÇOK KISKANÇLIK YAŞIYORUM" Derin Talu, bu soruya şu yanıtı verdi; "Güzelliğim yüzünden çok cezalandırıldım. Özellikle ilişkilerde... O yüzden ilişki yapmıyorum. Beni çok kaldırabilen bir erkekle hiç tanışmadım. Hayat size ne kadar iyi bir şey veriyorsa, o kadar da kötü tarafı oluyor. Ben dış görünüşüm yüzünden iş yapıyorum. İlgi çekiyorum ama çok kötü bir enerji de çekiyorum. Çok kıskançlık yaşıyorum. Çok iyi niyetli insanlar karşıma çıkmıyor. Ve 'O kadar da güzel değilsin' diyeceğinizi biliyorum. Öyle düşünüyorsanız, öyledir. Güzellik göreceli bir kavramdır. Ve unutmamak lâzım, kıskanç insanların sorunu her zaman kendilerindedir. Hiçbir zaman kişisel bir şey değil, size bir ayıp ediyorlarsa. Bunu hatırlamak benim için zor oluyordu. Çünkü ben kıskanç bir insan değilim. Belki sevgilimi kıskanırım ama kız arkadaşlarımın her zaman iyiliğini isterim. Kendimden memnunum."

Fotoğraflar: Instagram