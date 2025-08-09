Habertürk
        Derin Talu'dan 'eskort'lu yanıt - Magazin haberleri

        Derin Talu'dan 'eskort'lu yanıt

        Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, estetik operasyonlardan neden uzak durduğunu; "Yüzüm eskortumsu durmaya müsait" ifadeleriyle açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 12:50 Güncelleme: 09.08.2025 - 12:50
        Derin Talu'dan 'eskort'lu yanıt
        Son dönemde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Derin Talu, bu kez de verdiği yanıtla dikkat çekti. Talu, konuk olduğu programda, "Kendinle barışık olmadığı bir durum var mı?" sorusunu cevapladı.

        Derin Talu, burnunu yaptırmayı düşündüğünü ancak "çok estetikli" durmaktan korktuğunu söyleyerek; "Benim suratım öyle bir surat ki 'eskortumsu' durmaya çok müsait. Ben sarışın olsam direkt eskort dersin ya da memelerimi yaptırsam, ki zaten büyükler çok şükür, direkt eskort dersin" ifadelerini kullandı.

        "Bir yerimi yaptırsam, otomatik her yerim estetikli gözükecek" diyen Derin Talu, estetik operasyon geçirmeme nedenini böyle açıkladı.

        "Ölüm tehditleri alıyorum"
        Boy takıntısı
        #Derin Talu

        Habertürk Anasayfa