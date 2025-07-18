Defne Samyeli ile Eren Talu'nun 22 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Defne Samyeli ve kızı Derin Talu

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SEVGİLİ KRİTERLERİNİ SIRALAMIŞTI

Derin Talu, daha önce bir erkekte aradığı kriterleri sıralamış ve "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazın" dediği bir video yayımlamıştı.

Derin Talu, bir erkekte aradığı kriterleri ise şu ifadeleri kullanarak sıralamıştı: Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar.

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Paylaşımlarında bir yenisini daha ekleyen Derin Talu, boy takıntısının olduğunu vurguladı ve

"1.85'in altındaki erkekler bana yazmasın. Teşekkürler" notunu düştü. Daha sonra bir gönderi daha yayımlayan Talu, "1.82'de olmaz mı diyenler, hayır olmaz" ifadelerini kullandı.