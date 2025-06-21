Derin Talu: Ölüm tehditleri alıyorum

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli ile mimar Eren Talu'nun 2003 doğumlu kızları Derin Talu, aldığı linç mesajlarına isyan etti.

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Son günlerde ölüm tehditleri aldığını açıklayan Derin Talu, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda şunları ifade etti; "Dünden itibaren bir sürü 'öl', 'kendini öldür', 'seni öldüreceğim' şeklinde mesaj alıyorum. Bu ciddi bir konu, lütfen söylediklerinize dikkat edin. Son kez dile getiriyorum."

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Bu açıklamasının ardından, bedenine yönelik gelen olumsuz yorumlar nedeniyle duygularına hâkim olamayan Derin Talu, gözyaşları içinde şunları söyledi; "Bana ne kadar çok kilom hakkında kötü yorum geldiğinin farkında mısınız bilmiyorum ama günde neredeyse 500 ila 1000 arasında 'şişko', 'ayı', 'kilo ver', 'oha kilon kaç', 'ne olmuşsun böyle' tarzında yorumlar alıyorum.

Derin Talu, sözlerine şöyle devam etti; "Umarım bugün yaşananlar biraz olsun gözünüzü açmıştır. Bunlar hoş şeyler değil, gerçekten ciddi konular. Allah, kimsenin başına, bir günde 1000'e yakın hakaret ya da 'kendini öldür' gibi yorumlar gelmesini sağlamasın. Böyle şeyleri yaşamasın kimse."

Fotoğraflar: Instagram