AA

TDSD'den yapılan açıklamayla, yaklaşan Kurban bayramı öncesi deri sektörünün beklentileri paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Burak Uyguner, kurban derilerinin sektör için büyük önem taşıdığını, doğru kesim yöntemlerinin ve doğru saklamanın ekonomi için önemli olduğunu bildirdi.

Katma değeri yüksek ürün üretimi için kaliteli ham maddenin önemli olduğunu belirten Uyguner, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı kurban bayramı sektör için büyük önem taşıyor. Türkiye'de her yıl deri sanayimiz, 6-6,5 milyon büyükbaş ve yaklaşık 50 milyon küçükbaş hayvan ham derisine ihtiyaç duyuyor. Bayramda yaklaşık olarak kesime giden 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş bulunuyor. Ham derinin ekonomik büyüklüğü cari fiyatlarla yaklaşık 125 milyon TL. Dünyada ham deri hiç işlenemiyor ve bu nedenle gömülmek zorunda olduğu ülkeler var.

Kurban derilerinin kesim, yüzüm ve saklama koşulları önemli. Kötü yüzülmüş, hamlamış deriler zor alıcı buluyor. Bu kurbanda buna ekstra dikkat edilmeli. Her kurban bayramında kesilen hayvanlardan miktar bazında yüzde 30 oranında israf ya da heba olup giden ham deri var. Bu şekilde önemli bir ekonomik büyüklük kesim, yüzüm ve saklama koşullarına dikkat etmedikleri için alıcı bulamayıp çöp oluyor."

Kurbanın doğru kesiminin sektör için çok önemli olduğunu da aktaran Uyguner, doğru kesim yöntemleri ile kurban derilerinin ekonomiye kazandırılması gerektiğini aktardı.

Uyguner, bu nedenle Kurban Bayramında kesilen hayvanlardan elde edilen ham derilerin son derece önemli olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deri sanayimizin ham maddesi olarak ekonomimizde önemli bir yeri bulunan kurban derilerinde kayıpların önlenmesi ve doğru kesim yöntemleriyle ekonomik katkı sağlanması gerekiyor. Sektörümüz için Kurban Bayramı büyük önem taşıyor. Kurban derilerinin doğru kesim, yüzüm ve saklanması sayesinde ham deri ihtiyacının büyük kısmı yurt içinden sağlanacak. Kurban derilerinin ekonomimize 250-300 milyon TL'lik katkı sağlamasını hedefliyoruz."