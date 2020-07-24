TDSD'den yapılan açıklamayla, yaklaşan Kurban bayramı öncesi deri sektörünün beklentileri paylaşıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Burak Uyguner, kurban derilerinin sektör için büyük önem taşıdığını, doğru kesim yöntemlerinin ve doğru saklamanın ekonomi için önemli olduğunu bildirdi.
Katma değeri yüksek ürün üretimi için kaliteli ham maddenin önemli olduğunu belirten Uyguner, şunları kaydetti:
"Bundan dolayı kurban bayramı sektör için büyük önem taşıyor. Türkiye'de her yıl deri sanayimiz, 6-6,5 milyon büyükbaş ve yaklaşık 50 milyon küçükbaş hayvan ham derisine ihtiyaç duyuyor. Bayramda yaklaşık olarak kesime giden 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş bulunuyor. Ham derinin ekonomik büyüklüğü cari fiyatlarla yaklaşık 125 milyon TL. Dünyada ham deri hiç işlenemiyor ve bu nedenle gömülmek zorunda olduğu ülkeler var.
Kurban derilerinin kesim, yüzüm ve saklama koşulları önemli. Kötü yüzülmüş, hamlamış deriler zor alıcı buluyor. Bu kurbanda buna ekstra dikkat edilmeli. Her kurban bayramında kesilen hayvanlardan miktar bazında yüzde 30 oranında israf ya da heba olup giden ham deri var. Bu şekilde önemli bir ekonomik büyüklük kesim, yüzüm ve saklama koşullarına dikkat etmedikleri için alıcı bulamayıp çöp oluyor."
Kurbanın doğru kesiminin sektör için çok önemli olduğunu da aktaran Uyguner, doğru kesim yöntemleri ile kurban derilerinin ekonomiye kazandırılması gerektiğini aktardı.
Uyguner, bu nedenle Kurban Bayramında kesilen hayvanlardan elde edilen ham derilerin son derece önemli olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Deri sanayimizin ham maddesi olarak ekonomimizde önemli bir yeri bulunan kurban derilerinde kayıpların önlenmesi ve doğru kesim yöntemleriyle ekonomik katkı sağlanması gerekiyor. Sektörümüz için Kurban Bayramı büyük önem taşıyor. Kurban derilerinin doğru kesim, yüzüm ve saklanması sayesinde ham deri ihtiyacının büyük kısmı yurt içinden sağlanacak. Kurban derilerinin ekonomimize 250-300 milyon TL'lik katkı sağlamasını hedefliyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!