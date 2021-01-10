AA

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, yaptığı açıklamada, geçen yılın başlarında, pandemiye dek ihracatta yüzde 9'luk artışlarla devam ettiklerini, pandemi ile birlikte ciddi anlamda etkilenmenin başladığını, Türkiye'de ihracatı en fazla etkilenen sektör olduklarını söyledi.

Sektör ihracatının haziran ayına dek keskin düşüşle devam ettiğini, hazirandaki normalleşme ile tekrar artıya geçtiklerini belirten Şenocak, şunları kaydetti:

"Daha sonra tekrar düşüşe geçti. 2020 yılını, yüzde 20'lik düşüşle 1 milyar 350 milyon dolar civarında bir ihracatla kapatıyoruz. Alt sektörlere baktığımızda, düşüşten en ağırlıklı olarak deri ve kürk konfeksiyon sektörü etkilendi. En önemli pazar Rusya'ydı. Orada yüzde 58 gibi bir düşüş var. İlk defa bu sektörde Rusya ikinci sıraya düştü, Fransa ilk sıraya çıktı.

Ayakkabı sektörü nispi olarak daha iyi durumda. Ondaki düşüşler daha az. Çünkü pazarı daha geniş. Her şeye rağmen 2020 yılında bazı ülkelerde ciddi artışlar da sağladık. Bunların başında ayakkabıda Nijerya geliyor, yüzde 150 civarında bir artış yaşadık. İspanya'da da belli sektörlerde yüzde 30'a varan artışlar var. Pazar çeşitliliği değişti gibi duruyor."

"ARALIK AYINDA İVME YUKARI DÖNDÜ"

Mustafa Şenocak, her şeye rağmen aralık ayında rakamların iyi geldiğini, birçok sektörde artışlar yaşandığını ifade ederek, aralık ayı itibarıyla ivmenin yukarı döndüğünü söyledi.

Şenocak, 2020 ihracatının yine AB ağırlıklı olduğunu, ABD'nin de belli sektörlerde ikinci, üçüncü sıraya yerleştiğini, ayakkabıda Hollanda'nın öne çıktığını anlattı.

Terlik, ev ayakkabısı kategorilerinde önemli artış yaşandığını kaydeden Şenocak, diğer kategorilerde ötelenen taleplerin ise bu yıl yeniden sektörün canlanmasına katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

Şenocak, düşüşlerin istihdama etkisine ilişkin, "Yaşanan sıkıntılardan dolayı sektör çalışanlarının başka sektörlere kayması gibi endişelerimiz var. Sektör olarak yatırım teşvikinin yanında üretim teşviklerinin olmasını önemsiyoruz." dedi.

"DİJİTAL ŞART"

İDMİB Başkanı Şenocak, 2021 yılı için pandemiden ders çıkararak çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde anladık ki dijital dönüşüm şart. Web portalımızı oluşturduk, önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağız. Portalın oluşması için farklı bir strateji izledik. Global piyasalardaki alıcılarla sektör firmalarımızı web üzerinde buluşturacağız.

Sektör dijital ihracata yöneldi. Süreç bunu gerektiriyor. Şartlar dijital dönüşümü gerektiriyor. Bunu yapmazsak geride kalacağız. Fiziki ortamda fuarlarımız olursa onları da gerçekleştireceğiz ama dijital şart. 2021'in ilk aylarından itibaren bunu devreye alacağız."

"BELLİ ÜLKELERE KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN SATIŞLARI ARTMAYA BAŞLADI"

Mustafa Şenocak, 2021 beklentilerine değinirken, "2021 yılı ihracat hedefimiz 2 milyar dolar, pazarımızı da çeşitlendireceğiz. Bunu başaracağız. Bu potansiyele sahibiz." ifadelerini kullandı.

Belli ülkelere katma değeri yüksek ürün satışlarının artmaya başladığını bildiren Şenocak, bunun önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Şenocak, "2021, V tipi büyüme ile beraber hedeflerimize ulaşacağımız bir yıl olacak. Bunun emareleri aralık ayında görüldü." dedi.