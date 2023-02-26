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Dereye düşen otomobilini çıkaramayınca bırakıp gitti

Bursa İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen olayda, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili dereye düştü. Otomobilini düştüğü dereden çıkaramayan sürücü, aracını derede bırakıp gitti. Devriye gezen polis ekiplerinin aracı görmesiyle ortaya çıkan olay sonrası, otomobil çekici ile dereden çıkarıldı

Giriş: 26.02.2023 - 13:36 | Güncelleme: ABONE OL
Dereye düşen otomobilini çıkaramayınca bırakıp gitti
DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Şükrü Ş.’nin (35) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye düştü. Sürücü çıkarmayı başaramadığı otomobilini derede bırakıp giderken, olay devriye gezen polis ekiplerinin aracı görmesiyle ortaya çıktı.

Olay,saat 01.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Şükrü Ş., otomobiliyle dönüş yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, Kalburt Deresi’ne düştü.

Sürücü yaralanmazken, araç derenin içerisinde kaldı. Şükrü Ş., çıkarmayı başaramadığı otomobilinin derenin içerisinde bırakıp bölgeden ayrıldı. Olay, sabah saatlerinde devriye gezen polis ekiplerinin deredeki otomobili görmesiyle ortaya çıktı.

Polis ekipleri, Şükrü Ş.’ye ulaşıp ifadesine başvururken, otomobil çekici ile dereden çıkarıldı.

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