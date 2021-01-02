Güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Deren Talu, Akıncı dizisi ile kariyerini oyunculukla sürdürüyor. Aynı zamanda mankenlik yapan Deren Talu'nun annesi Defne Samyeli de Sol Yanım dizisinde Asena karakterini canlandırıyor. Deren Talu kimdir? Deren Talu kaç yaşında?

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Talu, Kasım 1996 yılında ABD'de dünyaya geldi. Deren Talu, manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır.

Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.)

Lise eğitimini ENKA Okulları’nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles’ta aldı. Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu’nun defilesinde attı.