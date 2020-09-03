23 yaşındaki Deren Talu, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Çekingen misin yoksa atılgan mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

İkisi de. Moduma çok bağlı. Çok tanımadığım bir ortamdaysam çekingenim, yoksa genel olarak atılganım.