"BÖYLE ÇOK MUTLUYUZ"



Talu ile Tınaz, girişte gazetecilerin birliktelikleriyle ilgili sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi. Evlilik için çok erken olduğunu ifade eden çift, "Böyle çok mutluyuz, çok güzel giden bir ilişkimiz var." dedi.