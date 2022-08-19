Dere ıslahı çalışmasında ortaya çıktı! Korumaya alındı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinin girişindeki Elti Hatun Mahallesi'nde, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri iş makinesiyle dere ıslah çalışması yaptığı sırada, tarihi kemer köprü ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre ekipler, çalışmayı durdurup, durumu yetkililere bildirdi.
Valiliğinin talimatıyla bölgeye güvenlik güçleri, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Tunceli Müzesi yetkilileri sevk edildi.
ETRAFI GÜVENLİK ŞERİDİYLE KAPATILDI
Güvenlik güçleri, köprünün etrafını güvenlik şeridiyle kapattı, müze yetkilileri de tarihi köprünün tescillenmesi için çalışma başlattı. İlk incelemede köprünün, Osmanlı dönemine ait olabileceği değerlendirildi.
"TURİZME AÇILACAK"
Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli, sel ve dere taşkınlarından korunmak için dere ıslah çalışması yapılırken, köprünün ortaya çıktığını belirterek, "İş makineleri burada çalışırken biz de işin başındaydık, inceleme yapıyorduk. İş makinesi sol taraftan kazı yapmaya başladı ve çıkan taşlardan biz durumu fark ettik, iş makinelerini durdurduk. Hemen valilik ve kaymakamlığa bilgi verdik.
Yetkililer geldi, köprü korumaya alındı. Önümüzdeki hafta Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'nden ekipler gelecek. Buraya yönelik gerekli çalışmalarını yapacaklar. Çalışmalar tamamlandığında hem ilçemiz hem ilimiz hem de ülkemiz için bir tarihi değer olan köprü turizme açılacak. Mazgirt, tarihi itibarıyla yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişe sahip. Bunun gibi birçok eserimiz hala yer altında gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor" diye konuştu.
"RİVAYETE GÖRE BÖYLE BİR KÖPRÜ VARDI AMA YERİ BİLİNMİYORDU"
77 yaşındaki Hıdır Ayboğa da da ilçede köprü olduğunu geçmişte duyduğunu belirterek, "Rivayete göre böyle bir köprü vardı ama yeri hiç bilinmiyordu. İlçenin en yaşlılarından biri benim ama nerede olduğunu hiç duymadım, sadece atalarımız böyle bir köprünün olduğunu söylüyordu. Bu ıslah çalışmasında merak ettiğim köprü ortaya çıktı. Sayın valimize, kaymakamımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ederim" dedi.
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