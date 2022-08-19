Dere ıslahı çalışmasında ortaya çıktı! Korumaya alındı

"TURİZME AÇILACAK"

Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli, sel ve dere taşkınlarından korunmak için dere ıslah çalışması yapılırken, köprünün ortaya çıktığını belirterek, "İş makineleri burada çalışırken biz de işin başındaydık, inceleme yapıyorduk. İş makinesi sol taraftan kazı yapmaya başladı ve çıkan taşlardan biz durumu fark ettik, iş makinelerini durdurduk. Hemen valilik ve kaymakamlığa bilgi verdik.

Yetkililer geldi, köprü korumaya alındı. Önümüzdeki hafta Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'nden ekipler gelecek. Buraya yönelik gerekli çalışmalarını yapacaklar. Çalışmalar tamamlandığında hem ilçemiz hem ilimiz hem de ülkemiz için bir tarihi değer olan köprü turizme açılacak. Mazgirt, tarihi itibarıyla yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişe sahip. Bunun gibi birçok eserimiz hala yer altında gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor" diye konuştu.