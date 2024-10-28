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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Derbinin VAR'ı Onur Özütoprak oldu - Galatasaray Haberleri

        Derbinin VAR'ı Onur Özütoprak oldu

        Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın Var hakemi Onur Özütoprak oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 14:57 Güncelleme: 28.10.2024 - 14:57
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        Derbinin VAR'ı Onur Özütoprak oldu!
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın, bu akşam sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Onur Özütoprak oldu.

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, bu akşam RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'da başlayacak mücadelede FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Muhammet Ali Metoğlu olacak.

        Derbide VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak'a, AVAR'da Serkan Çimen eşlik edecek.

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