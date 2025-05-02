Fenerbahçe- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe kendi evinde ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin oynanacağı tarih ve maç saati futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Sarı lacivertliler, iç sahada Beşiktaş'a karşı çıktığı son 4 derbide sadece bir kez kazanırken, bir defa berabere kaldı ve iki maçtan yenik ayrıldı. Maç saatinin yaklaşmasıyla derbiye ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, "Fenerbahçe- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte dev derbi öncesinde öne çıkan detaylar...
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Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu hafta sonu Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, FB-BJK derbisini büyük bir heyecanla bekliyor. Ev sahibi Fenerbahçe, ligde geride kalan 31 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 75 puan toplayarak ikinci sırada yer alırken; Beşiktaş, 31 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 52 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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FENERBAHÇE- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 4 Mayıs Pazar günü 19.00'da oynanacak.
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FENERBAHÇE- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
361. maçına çıkacak iki takım, ezeli rekabette Fenerbahçe 135, Beşiktaş ise 128 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
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FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, İsmail, Fred, Tadic, İrfan Can, Talisca, Dzeko
NOT: Sarı lacivertlilerde Kostic sarı kart cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek.
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BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Joao Mario, Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile
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