Galatasaray- Sivasspor maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasında 5 puan farkla lider bulunan Galatasaray, evinde Sivasspor engelini aşarak maç fazlasıyla puan farkını 8'e çıkarmanın peşinde. Hatırlanacağı üzere Sivas'da oynanan ilk karşılaşmayı sarı kırmızılılar 3-1 kazanmayı başarmıştı. Peki, Galatasaray- Sivasspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...