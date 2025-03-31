Derbi heyecanı! Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde yeniden sahne alıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de oynanacak kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Dev derbinin hakemi olarak Cihan Aydın atanırken, karşılaşmanın futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olması bekleniyor. Derbinin tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor. İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı yayın bilgisi...
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! Fenerbahçe ve Galatasaray, çeyrek final mücadelesinde Kadıköy'de karşı karşıya gelerek kupada yoluna devam etmek için sahaya çıkacak. Süper Lig’de olduğu gibi kupada da büyük bir çekişmeye sahne olacak derbiyi Cihan Aydın yönetecek. Futbolseverler, derbinin yayın bilgilerini ve maç saatini öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte "Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtları...
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FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Galatasaray çeyrek final Türkiye Kupası maçı 2 Nisan Çarşamba 20.45'te oynanacak.
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FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
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KUPADA 17 YIL SONRA KONUK EDECEK
Fenerbahçe, 17 yıl sonra evinde Galatasaray ile Türkiye Kupası maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılıları Kadıköy'de Türkiye Kupası maçında buluşturan son mücadele 3 Şubat 2008'de oynandı. O sezon çift maç usulüne göre oynanan eşleşmede taraflar Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda golsüz berabere kalırken, Ali Sami Yen'de 2-1'lik skorla kazanan Galatasaray adını yarı finale yazdırdı.Ezeli rakipler, kupada ise son olarak 2015-2016 sezonu finalinde kozlarını paylaştı. Antalya'daki finalde sarı-kırmızılılar 1-0'lık sonuçla kupanın sahibi oldu.
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçları 1-2-3 Nisan'da, yarı finaller 22-23 veya 24 Nisan'da oynanacak. Final karşılaşması ise 14 Mayıs'ta organize edilecek.
İşte fikstür ve yarı final eşleşmeleri:
1 Nisan Salı:
20.30 Konyaspor - İskenderunspor
2 Nisan Çarşamba:
17.45 Trabzonspor - Bodrum FK
20.45 Fenerbahçe - Galatasaray
3 Nisan Perşembe:
20.30 Beşiktaş - Göztepe
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ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor-Bodrum FK / Beşiktaş-Göztepe
Konyaspor-İskenderunspor / Fenerbahçe-Galatasaray
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