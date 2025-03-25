SON 10 MAÇTA 2 KEZ YENİLDİ

Siyah-beyazlı ekip, ligde Galatasaray’ı ağırladığı son 10 mücadelenin ise sadece 2’sinden mağlup ayrıldı. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş, yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda rakibine 2-0’lık skorla mağlup oldu. Kara Kartal, evinde Cimbom'a karşı son mağlubiyetini de geçtiğimiz sezon 1-0’la yaşadı. Geriye kalan 8 müsabakanın 7’sinden siyah-beyazlılar galip ayrılırken, 1’inde de taraflar 1’er puana razı oldu.