Depresyona karşı "balık" tavsiyesi

Tabii ki de sağlıklı etçil beslenme bir diyet şekli olabilir ama vegan ve vejetaryen diyet çeşitleri de var. Bunlardan hangisi doğru hangisi sağlıklı tartışmasını bir tarafa bırakacak olursak şu soruyu sormak önemlidir. Ben kimim ve benim vücuduma hangi beslenme çeşidi iyi gelir. Bu duruma göre de değerlendirirsek kendi açımızdan iyi olacak.