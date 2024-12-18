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        Haberler Sağlık Depresyona karşı "balık" tavsiyesi | Sağlık Haberleri

        Depresyona karşı "balık" tavsiyesi

        Uzman Psikolog Dilruba Işın, balık tüketimi ile kış aylarında ortaya çıkan mevsimsel depresyonun azaltılabileceğini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 17:43 Güncelleme: 18.12.2024 - 17:45
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        • 1

          Soğuk havanın kendini iyice hissettirmesiyle birçok insan evlere kapanırken, mevsim geçişlerinde görülen ve çoğu insanın fark etmediği mevsimsel depresyon ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Mevsimsel depresyonlar sürekli uyku hali, yataktan kalkmama isteği ve öz bakımda gerileme gibi belirtiler ile kendini gösterirken, balık tüketimi depresyon önleyici özelliği dikkat çekiyor.

        • 2

          Balığın içinde bulunan omega 3 yağ ve vitaminler ruh halini iyileştirerek depresyon belirtilerini azaltıyor. Uzman Psikolog Dilruba Işın, kış aylarının gelmesiyle başlayan depresyonun balık tüketimi ile azalmasında rol oynadığını ifade ederek, omega 3 alımının da artması depresyonu azaltmada kolaylık sağlayacağını söyledi.

        • 3

          "KIŞ DEPRESYONUNDA MÜCADELEYİ DESTEKLİYOR"

          Işın, kış depresyonları ile baş etmede balık tüketmenin önemli bir rol oynadığını belirterek, ”Kış aylarının gelmesiyle birlikte kış depresyonları da arttı. Kış depresyonu ile baş ederken destekleyici bir besin olarak balık tüketiminin de önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Bunun sebebi ise omega 3 gibi yağ asitlerinin balıkta daha fazla olmasıdır.

        • 4

          Yapılan çalışmalar omega 3 yağ asitlerinin "nöronal" sistem içerisinde hücre zarında ve merkezi sinir sistemimizde bir dizi olayda etki ettiğini göstermektedir. Bu yüzden omega 3 alımının da artması depresyonu azaltmamızda kolaylık sağlayacaktır.

        • 5

          Bu konu ile ilgili çalışmalarda Akdeniz, İskandinav ve Mind gibi geleneksel diyetlerin omega 3 içerdiği için depresyonu yüzde 20-30 oranında azalttığı ortaya çıktı. Kış aylarında depresyon ile mücadelede destekleyici bir durum ortaya çıkardı.

        • 6

          Tabii ki de sağlıklı etçil beslenme bir diyet şekli olabilir ama vegan ve vejetaryen diyet çeşitleri de var. Bunlardan hangisi doğru hangisi sağlıklı tartışmasını bir tarafa bırakacak olursak şu soruyu sormak önemlidir. Ben kimim ve benim vücuduma hangi beslenme çeşidi iyi gelir. Bu duruma göre de değerlendirirsek kendi açımızdan iyi olacak.

        • 7

          Balık aslında depresyonu geçirmek değil ama depresyon tedavisinde destekleyici ya da depresyon önleyici bir konumda olabilir. Diğer beslenme uzmanlarının söylediği haftada iki ya da üç kere balık tüketin şeklindedir.

        • 8

          Bu yüzden bizim sağlıklı besleniyor oluşumuz depresyonu önler ya da bir depresif hal durum içerisindeyken onu tedavi etmede yardımcı olur” diye konuştu.

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